Bursaspor'da Çağatay Yılmaz'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı
Bursaspor, Çağatay Yılmaz'ın 2024'te biten sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Bursaspor, Çağatay Yılmaz’ın 2024’te biten sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Çağatay Yılmaz’ın 2024 yılında sona erecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştır. Bu anlaşmanın Çağatay Yılmaz ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeşil beyazlı formamız altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”