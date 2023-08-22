Bursaspor'da Çağatay Yılmaz'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

Bursaspor, Çağatay Yılmaz'ın 2024'te biten sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bursaspor'da Çağatay Yılmaz'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, Çağatay Yılmaz’ın 2024’te biten sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Çağatay Yılmaz’ın 2024 yılında sona erecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştır. Bu anlaşmanın Çağatay Yılmaz ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeşil beyazlı formamız altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.”