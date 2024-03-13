Bursaspor'da çalışmalar sürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da çalışmalar sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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