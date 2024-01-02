Bursaspor'da devre arası çalışmaları başladı

Bursaspor'da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla başladı.

Bursaspor'da devre arası çalışmaları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursaspor’da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla başladı.

Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile başladı. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.