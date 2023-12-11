Bursaspor'da Diyarbekirspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaşacağı Diyarbekirspor müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 18. haftasında sahasında oynayacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.