Bursaspor'da Düzcespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Düzcespor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Düzcespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşamsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı mas koşuları ve çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.