Bursaspor'da Düzcespor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, yeni teknik direktörü İsmail Ertekin’le ilk antrenmanını yaptı. Yeşil-beyazlı takım taktik çalıştı.

TFF 2. Lig’in 13. haftasında sahasında Düzcespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sürat ve pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.