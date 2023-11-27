Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde soğuk havada gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman