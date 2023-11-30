Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları sürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursaspor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.