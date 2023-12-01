Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.