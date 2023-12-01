Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.