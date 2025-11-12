Bursaspor'da Fethiyespor maçı hazırlıkları başladı

Gebzespor mağlubiyetinin ardından iki gün izin yapan Bursaspor, Fethiyespor maçı hazırlıklarını akşam yapılan idmanla başladı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında pas çalışmaları yapılırken, idman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.