Bursaspor'da Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel ile yollar ayrıldı
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel ile yollarını ayrıldığını, Furkan Saki'nin ise Nilüfer FK'ya kiralandığını açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel ile yollarını ayrıldığını, Furkan Saki’nin ise Nilüfer FK’ya kiralandığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcular Furkan Özyapı ve Abdullah Tazgel’e kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Furkan Saki de, düzenli forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi adına pilot takım Nilüfer FK’ya kiralandı.