Bursaspor'da Gebzespor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında geçiş çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak çalışma ile devam edecek.