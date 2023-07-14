Bursaspor'da görev dağılımı yapıldı

Bursaspor'da Recep Günay başkanlığında görev dağılımı gerçekleşti.

Bursaspor'da görev dağılımı yapıldı
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Bursaspor’da Recep Günay başkanlığında görev dağılımı gerçekleşti.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “2.7.2023 tarihinde Timsah Park’ta gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında Recep Günay başkanlığında seçilen Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı gerçekleştirilmiştir.”

Görev dağılımı şu şekilde oldu; Başkan:Recep Günay, 2. Başkan: Metin Genç, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Ali Ekber Kartum, Genel Sekreter: Savaş Sefa, Futbol Şube Sorumlusu: Sedat Topaloğlu, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Günay, Bursastore’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: AliRıza San, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Turan Cesur, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Samet İlhan, Turan Cesur, Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ersel Kuzu, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Savaş Sefa, Necati Desovalı, Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ersel Kuzu, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Metin Genç, Abdülkadir Kargılı, Kurumsal Strateji ve Planlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ersoy Horoz, Yönetim Kurulu Sözcüsü: İlyas Kaya