Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor
Bursaspor çalışmalarına bu sabah saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor çalışmalarına bu sabah saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabahsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvette devamlılık çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.