Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor evinde karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor evinde karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmaları yaparak tamamladı.

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