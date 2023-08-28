Bursaspor'da Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Bursaspor'da Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıları başladı
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sina pırlanta
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Karacabey Belediye Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo çalışmaları ve MAS koşuları yapan futbolcular, antrenmanı 6’ya 6 dar alan oyunlarıyla tamamladı. Dünkü Yeni Mersin İdman Yurdu maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı.

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Çakmak Yapı

Bursaspor hazırlıklarına 30 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.