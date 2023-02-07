Bursaspor'da keyifler bozuk

Bursaspor formda kalabilmek için idman yapıyor. Keyifsiz olan yeşil-beyazlılar, bugün sadece salonda antrenman yapabildi.

Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, salonda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idmanda yeşil-beyazlı takım gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Keyiflerin bozuk olduğu Bursaspor’da hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.