Bursaspor'da keyifler bozuk

Bursaspor formda kalabilmek için idman yapıyor. Keyifsiz olan yeşil-beyazlılar, bugün sadece salonda antrenman yapabildi.

Bursaspor'da keyifler bozuk
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursaspor formda kalabilmek için idman yapıyor. Keyifsiz olan yeşil-beyazlılar, bugün sadece salonda antrenman yapabildi.

Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, salonda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idmanda yeşil-beyazlı takım gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Keyiflerin bozuk olduğu Bursaspor’da hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.