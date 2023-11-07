Bursaspor'da, Kırklarelispor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.