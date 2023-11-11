Bursaspor'da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor sabahın ilk ışıkları ile birlikte yaptığı idman sonrasında Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, bugün kara yoluyla Kırklareli'ne gidecek.

Bursaspor'da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor sabahın ilk ışıkları ile birlikte yaptığı idman sonrasında Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılar, bugün kara yoluyla Kırklareli’ne gidecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda konuk olacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, bugün Kırklareli’ne hareket edecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman