Bursaspor'da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor'da Kırklarelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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