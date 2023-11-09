Bursaspor'da Kırklarelispor maçının taktik çalışması yapıldı
Bursaspor'da, Kırklarelispor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Bursaspor’da, Kırklarelispor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.