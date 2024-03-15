Bursaspor'da, Kırşehir FSK hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında Pazar günü oynanacak olan Kırşehir FSK maçının hazırlıkları bugün yapılan idmanla tamamlandı.

Bursaspor'da, Kırşehir FSK hazırlıkları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 31. haftasında Pazar günü oynanacak olan Kırşehir FSK maçının hazırlıkları bugün yapılan idmanla tamamlandı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kırşehir’e hareket edecek.

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