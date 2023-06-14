Bursaspor'da kongrenin yeri ve saati belli oldu

Bursaspor Olağanüstü Genel Kurulu, 2 Temmuz Pazar günü Timsah Park'ta saat 14.30'da yapılacak.

Bursaspor'da kongrenin yeri ve saati belli oldu
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Silivri Kariyer

Bursaspor Olağanüstü Genel Kurulu, 2 Temmuz Pazar günü Timsah Park’ta saat 14.30’da yapılacak.

Bursaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün başvuru süresi içerisinde aday çıkmaması sebebiyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunun 2. Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 2 Temmuz Pazar günü saat 14.30’da Timsah Park’ta yapılmasına karar verilmiştir."