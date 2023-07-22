Bursaspor'da Kubilay Sönmez'in sözleşmesi feshedildi

Bursaspor Kulübü, Kubilay Sönmez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bursaspor'da Kubilay Sönmez'in sözleşmesi feshedildi
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Bursaspor Kulübü, Kubilay Sönmez’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“2 sezondur formamızı giyen profesyonel futbolcu Kubilay Sönmez’in menajeri haklarından feragat etmiş, yapılan sözleşmesi gereği bu sezon alacağı 5,5 milyon TL ve serbest kalma ücreti olan 1,5 milyon TL kulübümüze kazandırılarak karşılıklı anlaşma neticesinde sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bu zamanki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz.”