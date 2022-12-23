Bursaspor'da mesai başlıyor

Bursaspor, beş günlük iznin ardından yarın yapacağı antrenmanla, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ilk yarısını 18 puanla 16. sırada tamamlayan Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı sonrası beş gün izne çıkmıştı. Yeşil-beyazlı futbolcular yaptıkları tatilin ardından yarında itibaren top başı yapacak. Yıl sonuna kadar Bursa’da çalışmalarını sürdürecek olan Bursaspor, sonrasında Antalya’da kamp yapmayı planlıyor. Ancak hava da durumuna göre bu etabı da Bursa’da geçirebilme ihtimali olan yeşil-beyazlı takım, Afyonspor maçına kadar ara vermeden çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyor.