Bursaspor'da moralsiz antrenman

Bursaspor, ülkede yaşanan deprem felaketi sonrası bugünkü çalışmayı moralsiz gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular çift kale maç yaptı.

Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Ülkede yaşanan deprem felaketi sebebiyle futbolcuların ve teknik ekibin moralinin oldukça düşük olduğu belirtildi. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.