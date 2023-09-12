Bursaspor'da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor'da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
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sina pırlanta
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Bursaspor, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Bursaspor, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.