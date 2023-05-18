Bursaspor'da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde saha ortasında kısa toplantı yapan Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.