Bursaspor'da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor'da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde saha ortasında kısa toplantı yapan Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.