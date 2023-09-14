Bursaspor'da, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugünkü çalışmasında Nazilli Belediyespor maçının taktik provasını yaptı.

Bursaspor'da, Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, bugünkü çalışmasında Nazilli Belediyespor maçının taktik provasını yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.