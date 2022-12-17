Bursaspor'da Nazilli Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın oynayacakları Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Bursaspor’da futbolcular Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.

TFF 2. Lig’in 19. haftasında sahasında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Özlüce Tesisleri’nde kamp yapan futbolcular ,hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.