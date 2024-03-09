Bursaspor'da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Bursaspor'da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı.

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Yeşil-beyazlılar, yarın saat 14.00’te Serik Belediyespor ile karşılaşacak.