Bursaspor'da Serik Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 14.00’te Serik Belediyespor ile karşılaşacak.