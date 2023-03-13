Bursaspor'da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları tamamladı

Bursaspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım yarın Sivas’a hareket edecek.

TFF 2. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5’e 2 pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor yarın öğle saatlerinde Sivas’a hareket edecek.