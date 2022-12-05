Bursaspor'da Somaspor hazırlıkları başladı

Bursaspor bir günlük iznin ardından Somaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, anaerobik çalışmalarla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.