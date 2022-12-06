Bursaspor'da Somaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Somaspor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar taktik idman gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somasporile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ve pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.