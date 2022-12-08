Bursaspor'da Somaspor maçının taktiği yapıldı

Somaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam eden Bursaspor, sonuçlandırma çalışması yaptı. Yeşil-beyazlı takım aynı zamanda taktik idman da gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.