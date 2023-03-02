Bursaspor'da taktik çalışmalar yapıldı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bursaspor'da taktik çalışmalar yapıldı
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sina pırlanta
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 25. haftasında sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.