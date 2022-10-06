Bursaspor'da Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 9. haftasında karşı karşıya geleceği Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig’in 9. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Dün oynanan Ankaraspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.