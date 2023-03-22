Bursaspor'da Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Bursaspor, koordinasyon, topa sahip olma ve beraberinde taktik çalışmaları yaptı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde topa sahip oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma ve taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.