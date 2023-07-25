Bursaspor'da tempo artıyor
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugünkü idmanla devam etti.
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bugünkü idmanla devam etti.
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ilkantrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı MAS koşularıyla tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.