Bursaspor'da tempo artıyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor'da tempo artıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 33. haftasında deplasmanda konuk olacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı dar alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor hazırlıklarına 1 Nisan Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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