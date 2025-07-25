Bursaspor'da transfer tahtası açıldı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 1 milyon 265 bin Euro tutarındaki son iki yabancı dosyanın da çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Kulüp, toplamda 64 dosyayı çözüme kavuşturdu.

Enes Çelik başkanlığındaki Bursaspor yönetimi, önemli bir süreci başarıyla tamamladı. Uzun süredir kapalı olan transfer tahtasının açıldığı duyuruldu. Başkan Enes Çelik, yaptığı açıklamada, 1 milyon 265 bin Euro tutarındaki son iki yabancı dosyanın da çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Çelik, "Göreve gelmeden önce çalışmalarına başladığımız ve seçilmemizin hemen akabinde açmayı başardığımız transfer tahtasında bugün itibariyle 1 milyon 265 bin Euro tutarındaki iki dosyayı da çözüme kavuşturarak tüm yabancı dosyalarını kapatmış bulunuyoruz. Yaklaşık 15 aydır sürdürdüğümüz uluslararası hukuk mücadelesi ve ilgili isimlerle yapılan pazarlıklar sonrasında transfer tahtasında yer alan son iki yabancı dosya için tam 570 bin Euro indirim sağladık ve yine kulübümüz lehine bir ödeme planını kabul ettirmeyi başardık. Bir yıllık süreçte futbolcu, teknik adam, doktor, masör, menajerlerden oluşan 19 yabancı, 45 yerli olmak üzere toplam 64 dosyayı çözüme kavuşturduk ve ödemelerini gerçekleştirerek Bursaspor’un transfer tahtasını ve geleceğini bir daha kapanmamak üzere açtık" ifadelerini kullandı.