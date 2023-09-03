Bursaspor'da Yalçın Gündüz dönemi sona erdi

Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Gündüz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor'da Yalçın Gündüz dönemi sona erdi
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Bursaspor, Teknik Direktör Yalçın Gündüz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden ’Teşekkürlerimiz’ başlığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

"2. Başkanımız Metin Genç, yönetim kurulumuz ve Teknik Direktör Yalçın Gündüz arasında yapılan görüşme neticesinde Yalçın Gündüz ile karşılıklı olarak yollarımız ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz."