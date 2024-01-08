Bursaspor'da Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor'da Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıkları başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, çift kale maçla birlikte antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.