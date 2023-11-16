Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları sürüyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bursaspor yarın gerçekşeştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.