Bursaspor'da Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.
Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 14. haftasında sahasında ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.