Bursaspor'dan dikkat çeken antrenman

Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da bugün dikkat çeken bir idman yapıldı. Yeşil-beyazlı oyuncular, kuvvet çalışmasında saha içinde tekerlekleri sürdü.

TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda fark oluşturan bir idman gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabuk-kuvvet hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres çalışmalarıyladevam etti. Yeşil-beyazlı oyuncuların kuvvet idmanında ağır tekerlekleri saha içinde sürmeleri dikkat çekti.

Bursaspor son bölümde ise çift kale maçlar yaptı. Menemen FK maçında sakatlanan Samet Bozkurt’un tedavisine devam edildi. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.