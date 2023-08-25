Bursaspor'dan İçişleri Bakanlığı'na başvuru

Bursaspor Başkanı Recep Günay, İçişleri Bakanlığı'na giderek, kulübün Bakanlık tarafından geniş çapta denetlenmesi ve ilgililer halkında hukuki ve cezai sürecin başlatılması talebinde bulundu.

Bursaspor'dan İçişleri Bakanlığı'na başvuru
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor Başkanı Recep Günay, İçişleri Bakanlığı’na giderek, kulübün Bakanlık tarafından geniş çapta denetlenmesi ve ilgililer halkında hukuki ve cezai sürecin başlatılması talebinde bulundu.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

“Başkanımız Sayın Recep Günayve Avukatımız Timur Şahin ile birlikte İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, kulübün önceki yönetimlerinin yapmış olduğu işlemlerle ilgili tüm evrakları sunarak müfettiş atanması, Kulübün Bakanlık tarafından geniş çapta denetlenmesi ve ilgililer halkında hukuki ve cezai sürecin başlatılması talebinde bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”