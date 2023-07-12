Bursaspor, Deniz Aydın'la sözleşme imzaladı
Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren Deniz Aydın'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bursaspor Kulübü, sözleşmesi sona eren Deniz Aydın’la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, sözleşmesi sona eren futbolcularla anlaşmaya başladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Deniz Aydın’la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uzun yıllar kulübümüze hizmet veren profesyonel futbolcumuz Deniz Aydın ile 1 yıllıkanlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Deniz Aydın’ahayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz.”