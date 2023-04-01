Bursaspor deplasmanda İnegölspor ile karşılaşacak

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında yarın deplasmanda İnegölspor’la karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Bursaspor yarın saat 15.00’te İnegöl İlçe Stadı’nda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. İki Bursa ekibinin maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Kadir Akıllı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat olacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Bursaspor zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek isterken, İnegölspor da ateş hattından çıkmak için çaba uğraşacak. Yeşil-beyazlı takımın 33, ev sahibi ekibin ise 29 puanı bulunuyor.