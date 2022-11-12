Bursaspor deplasmanda Menemen FK ile karşılacak

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Menemen FK ile karşılaşacak. İki takım arasındaki kritik müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 14. haftasında Bursaspor deplasmanda Menemen FK ile yarın karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı hakem Alim Kandemir yönetecek. Kandemir’in yardımcılığını ise Mehmet Kuru ve Furkan Ulu yapacak. Dördüncü hakem de Ramazan Haymana olacak. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor, bu sezon deplasmanda bir ilki gerçekleştirip galip gelmek istiyor. 20 puanın bulunan ev sahibi ise Play-Off barajına girme savaşı veriyor.